С космодрома имени Кеннеди на мысе Канаверал в американском штате Флорида в четверг был впервые в истории осуществлен запуск ракеты — носителя многоразового использования Falcon 9.

Компания SpaceX запустила ракету-носитель с уже использовавшейся первой ступенью, которая побывала в космосе в апреле прошлого года и доставила грузы на Международную космическую станцию. На сей раз ракета вывела на орбиту спутник связи, предназначенный для компаний — провайдеров телевидения и интернета в Латинской Америке. Посадка на морскую платформу в Атлантике прошла успешно.

Ракеты многократного использования, по замыслу основателя компании SpaceX Илона Маска, будут способствовать коммерческому освоению космоса за счет удешевления стоимости пусков. Первая ступень ракеты является самым дорогостоящим ее компонентом.