«Я Лала Осман гызы Гаджиева и Севиндж Осман гызы Мирзоева дети одного отца и матери. До последнего времени у нас никогда не было серьезных проблем с сестрой ни по политическим взглядам, ни по личным предпочтениям».

Это отметила в своем обращении, представленном АПА, сестра проживающей в США журналистки Севиндж Мирзоевой (Османгызы) Лала Гаджиева.

Л.Гаджиева отметила, что резкое изменение политической позиции сестры вызвало у нее сожаление: «Несмотря на мои неоднократные и упорные попытки повлиять на нее с тем, чтобы она демонстрировала здоровую политическую позицию, она не изменила свое мнение. Поэтому наши политические взгляды вступили в прямое противоречие. После долгих раздумий я решила изложить свою политическую позицию посредством СМИ. Я неоднократно посредством электронных СМИ выражала несогласие с мнениями Севиндж об Азербайджане, руководстве страны, как старшая сестра, требовала изменить свою позицию, не соответствующей воспитанию нашей семьи.

Я решительно отвергаю мнения Севиндж о президенте Ильхаме Алиеве и первом вице-президенте Мехрибан Алиевой. Я считаю, что ее безответственная позиция связана с ее политической неустойчивостью. Меня терзает то, что она превратилась в политическую игрушку в чьих-то руках».

Л.Гаджиева также выразила озабоченность в связи с тем, что в данном вопросе называют ее покойного отца Османа Мирзоева, беспокоя его дух: «Меня беспокоит одно то, что в обсуждениях о ней, называют имя отца»

Л.Гаджиева в завершение отметила: «Учитывая все это, посредством СМИ заявляю, что меня с Севиндж Осман гызы Мирзоевой впредь ничто не связывает».

Отметим, что С.Османгызы вот уже несколько лет живет в США. В настоящее время она сотрудничает с meydan.tv В последние месяцы она стала объектом обсуждений из-за своих высказываний по Ходжалинскому геноциду. Ее мнения в соцсетях вызвали резкое осуждение.