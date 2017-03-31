В связи с проведением в Азербайджане первого шопинг-фестиваля с 10 апреля по 10 мая, а также в связи с проведением IV Исламских игр солидарности «Баку 2017» и соревнований «Формула 1» номера в отелях начали бронироваться еще с марта месяца, сказал Trend советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Музаффар Агакеримов.

По его словам, в связи с проведением шопинг-фестиваля ожидается прибытие в страну туристов не только из арабских стран, но и из Ирана, России и государств Европы.

«Большинство номеров в отелях, особенно в брендовых отелях, уже забронированы», — сказал советник председателя AzTA.

Агакеримов отметил, что большинство мест в отелях Азербайджана на апрель-май забронированы туристами из арабских стран.

Проведение шоппинг-фестиваля важно с точки зрения привлечения туристов в страну. Поэтому туристические агентства и отели должны серьезно подготовиться к предстоящему фестивалю и соревнованиям и разработать дополнительные программы для туристов, — сказал Агакеримов.