Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн готов дать показания ФБР в обмен на иммунитет от уголовного преследования, передает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Флинн заявил ФБР, что готов говорить с агентами о российском влиянии на выборы в США, уточняет газета.

Позднее эту информацию подтвердил адвокат бывшего советника Роберт Келнер, который отметил, что его клиент «может немало рассказать».

Майкл Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком.

Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США.