Анкара ожидает от Вашингтона временного ареста оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Как передает РИА Новости, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который находится в Анкаре с визитом.

«Мы обсудили выдачу главы FETO (организации Гюлена), передали свои запросы. Ждем конкретных шагов в этом направлении. Ждем, чтобы он был временно арестован – этот запрос мы также передали американской стороне», — сказал турецкий министр.