Трое участников преступной группы, которые организовали похищение жены киевского бизнесмена, предстанут перед судом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Завершено досудебное расследование в отношении трех участников преступной группировки, которые в октябре прошлого года организовали похищение жены киевского бизнесмена с целью получения выкупа.

Похищение человека разработали и реализовали трое жителей Киева, среди которых 30-летний гражданин Азербайджана, 21-летний ранее судимый уроженец Хмельницкой области и 34-летняя уроженка Луганской области. За освобождение жены предпринимателя они требовали выкуп в сумме 150 тысяч долларов США.

Двух участников преступной группы правоохранители задержали во время передачи выкупа в Киеве, а их сообщницу — в г. Краматорск Донецкой области.

По результатам расследования указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15, ч.3 ст.146 (похищение человека), ч.4 ст.189 (вымогательство) УК Украины, совершенных в составе организованной группы.

Следствие в указанном уголовном производстве завершено.