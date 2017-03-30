Турция – государство каждого из 80 миллионов его граждан, а силы, пытающиеся противостоять диалогу, направленному на решение проблем страны, обречены на уничтожение, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в юго-восточной провинции Мардин.

По словам главы государства, наглядным примером тому является участь террористов PKK, которые пытались противостоять силам безопасности Турции. «Стремясь выполнить заказы извне и нанести Турции максимальный ущерб, террористы, не задумываясь, приносят в жертву этнических курдов. Те, кто пытался использовать политические рычаги для достижения целей террористов, являются пособниками врагов Турции», — сказал Эрдоган (цитата по Анадолу).

Глава государства подчеркнул, что силы безопасности Турции круглосуточно борются с проявлениями терроризма, чтобы обезопасить страну и жителей региона. «Отныне в нашей стране нет покоя любому террористу, к какой бы организации он ни принадлежал. Либо они свернут с ошибочного пути и сложат оружие, либо покинут земли Турции. В противном случае армия, полиция и жандармерия выявят и уничтожат их», — сказал Эрдоган.