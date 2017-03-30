«Роснефть» прокомментировала заявления Рамзана Кадырова о том, что компания несправедливо относится к республике, серьезно завышая свои активы в регионе. Ранее Кадыров пообещал добиваться справедливости в этом вопросе.

«Оценка активов была произведена уважаемой компанией PwH и полностью соответствует их рыночной стоимости», – заявил РБК представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев. Сами подходы к продаже активов одобрены правительством и президентом России, напомнил он.

«Мы с глубоким пониманием относимся к тому что, Рамзан Ахматович отсылает к социальным проблемам Чечни, но мы не имеем права дисконтировать стоимость активов в ущерб интересам наших акционеров. Мы постоянно находимся в конструктивном взаимодействии с руководством Чечни и будем искать конструктивное решение, но в рамках наших возможностей», – сказал Леонтьев.

Ранее Кадыров в интервью каналу «Россия 24» заявил, что руководство «Роснефти» несправедливо относится к Чечне. Назначение компанией цены в 12,5 млрд руб. за свои активы в регионе (51% в «Грознефтегазе» и другое имущество) он назвал смешным. «Как они считают, я даже не знаю», — заявил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что нефтяная отрасль республики в настоящее время «убитая», добыча нефти не превышает 500 тыс. т в год, а «Роснефть» не выполняет данного президентом обещания по постройке нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Он подчеркнул, что республиканские власти выделили участок для постройки НПЗ и создали необходимую инфраструктуру, а руководство «Роснефти» от стройки отказалось.

«Пришел новый руководитель «Роснефти» и заморозил всю тему. Такое отношение к нам — это несправедливое отношение, мы будет добиваться справедливости», — пообещал Кадыров.

В декабре 2015 года стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал предложение Кадырова передать Чечне принадлежащее Росимуществу и управляемое «Роснефтью» предприятие «Чеченнефтехимпром» (ЧНХП). «Роснефть» предложила свою схему передачи имущества. Согласно ей, Чечня должна получить контрольный пакет акций «Грознефтегаза» («дочка» «Роснефти», которая работает на арендованных активах ЧНХП) и другое имущество компании в обмен на уплату «Роснефти» 12,5 млрд руб.

В начале марта 2017 года источник, знакомый с ходом переговоров «Роснефти» и руководства Чечни, сообщил ТАСС, что стороны не достигли соглашения. По словам собеседника, Чечня взяла время на обдумывание предложения, так как считает оценку активов в 12,5 млрд руб. слишком высокой.

Что касается НПЗ, о котором упоминал Кадыров, то руководство «Роснефти» признало нерентабельным его восстановление в Грозном и предложило вместо него построить битумный завод.