Не так давно Баку посетил известный гонщик «Формулы 1» Дэвид Култхард. В рамках его визита был организован онлайн-чат с фанатами.

Как пишет 1news.az со ссылкой на Baku City Circuit, гонщик заявил:

— Мне повезло побывать здесь за пару лет до первого Гран-при Формулы-1 и увидеть город до того как проект начал набирать обороты. Я видел, как появлялся паддок, комментаторские кабины, в которых я затем работал. Но больше всего, должен признаться, меня поразила потрясающая история Баку.

Впечатляющая архитектура этого места и городская среда идеально подходят для Формулы-1. Баку и гонки Гран-при очень похожи. Нацеленность на будущее, технические инновации и постоянное развитие – это то, что объединяет спорт и этот город. Вместе с этим, здесь удивительная трасса – настоящий вызов для гонщиков, что редкость для городских треков.

Самое интересное в Баку в том, что здесь две трассы соединены в единое целое. Например, в восьмом повороте вдоль Старого города: очень узкая секция на подъёме. И затем ты на огромной скорости вылетаешь на Бульвар – 378 км/ч развил в квалификации Валттери Боттас. Скорости выше, чем в Монце!

Я думаю, поэтому гонщики были очень аккуратны во время первой гонки. На симуляторах они поняли, что малейшая ошибка может привести к аварии и в первый раз решили поменьше рисковать. Для пилотов, тем не менее, это был один из самых сложных уик-эндов. И поэтому я с нетерпением жду второго Гран-при – я жду, что пилоты будут готовы рисковать больше.