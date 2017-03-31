26 марта 1998 года президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев издал Указ, согласно которому 31 марта была учреждена памятная дата — День геноцида азербайджанцев (Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü).

События, которым посвящена сегодняшняя дата, произошли в марте 1918 года в Баку и Бакинской губернии. Тогда в период установления в республике советской власти произошли массовые межэтнические столкновения, приведшие к многотысячным жертвам, в основном, среди местных жителей — мусульман. В современной истории Азербайджана эти события расцениваются как геноцид азербайджанского народа со стороны армян при поддержке большевиков.

Сегодня в Азербайджане и во многих странах мира проводятся мероприятия, посвященные дню памяти жертв массовых убийств азербайджанцев в Баку, Шемахе и других городах, произошедших в марте 1918 года.

Аналогичные мероприятия проводятся и в некоторых городах США, где проживают азербайджанцы.

Эта памятная дата отмечается во всех азербайджанских семьях.