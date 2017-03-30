Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 30 марта задержали руководителя департамента погашения долга Государственной фискальной службы (ГФС) и в данный момент суд рассматривает вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщает официальный сайт НАБУ.

Чиновнику сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренных ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью и служебным положением).

По версии следствия, подозреваемый был соучастником преступлений, совершенных председателем ГФС Романом Насировым, в результате чего интересам государства причинен ущерб на сумму 2,19 млрд грн.

В НАБУ отметили, что сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и другим работникам ГФС Украины, в том числе и территориальных подразделений, выполнявших незаконные указания Насирова.

Ранее сегодня глава САП Назар Холодницкий сообщил, что прокуроры согласовали подозрение руководителю департамента погашения обязательств ГФС Украины, и он уже задержан.

Холодницкий не сообщил, о ком именно идет речь. На сайте ГФС указано, что директором департамента погашения долга является Владимир Новиков.