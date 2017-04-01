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Эрогенными зонами обладали даже динозавры

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У тираннозавров были чувствительные морды, которые они ласкали друг другу во время любовных игр, предполагают ученые из Университета штата Луизиана. Как пишет Газета.ру, результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.

На такое предположение исследователей натолкнул тщательный анализ останков динозавра Daspletosaurus horneri, найденных в прошлом году в Монтане. Эти динозавры были предками тираннозавров. Вопреки бытующему предположению о том, что морды динозавров были покрыты крепкой, защищающей кожу чешуей, поверхность черепа оказалась испещрена отверстиями для выхода нервов. Как пишут авторы исследования, «тираннозавры, вероятно, терли морды друг другу в качестве важной части любовной игры перед совокуплением».

Открытие особенно интересно тем, что привносит новые факты в эволюционную историю развития тройничного нерва, обеспечивающего чувствительность тканей лица, большей части мягких тканей свода черепа, тканей и слизистых носа и рта, зубов, а также частей твердой мозговой оболочки.

Дата: 2017/04/01 1:01

Раздел: Наука

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