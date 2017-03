Скульптор Дэвид Брэдли создал из сыра статую американской певицы Бейонсе. Как сообщает в четверг, 30 марта, Лента.ру со ссылкой на The Telegraph, изваяние было создано специально к фестивалю сыра и вина, который пройдет в Лондоне в субботу.

На изготовление «Бри-йонсе» ушло около 20 килограммов чеддера. «И пусть это не совсем бри, но не стоит позволять фактам портить столь впечатляющий сырный каламбур», — отмечает издание.

Скульптура повторяет снимок, который артистка выложила в своем Instagram в феврале. На фото беременная Бейонсе в нижнем белье и вуали сидит на фоне композиции из цветов. В подписи к кадру исполнительница рассказала подписчикам, что вместе со своим мужем Джей-Зи ждет близнецов. Фотография обрела огромную популярность и за первые восемь часов собрала 6,6 миллиона лайков (по данным на 30 марта — более 10,8 миллиона).

smartphoneowner: RT @SarahDuggers: Someone has carved Beyonce out of cheese. And called it Brie-oncé.… https://t.co/Rs2e0Od2QT #WineFestival pic.twitter.com/xtQMvBEJwR

— World Wine Festivals (@Sulafestival) 30 марта 2017 г.