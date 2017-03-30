США лучше покинуть регион Персидского залива и воздержаться от создания проблем для стран региона, сказал министр обороны Ирана Хоссейн Дехган, передает РИА Новости.

Дехган подверг критике США за военное присутствие в регионе.

«Что делают американцы в зоне Персидского залива?», — сказал он.

Его высказывания стали реакцией на недавнее заявление главы Центрального командования Вооруженных сил США Джозефа Вотела, который сказал, что Иран является одной из самых больших угроз для США и что дестабилизирующая роль Тегерана в регионе увеличилась.

«Мы должны рассмотреть пути предотвращения их деятельности военными или другими средствами», — сказал Вотел во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США.