Российский оппозиционный блогер Слава Рабинович на своей странице в Facebook пишет о том, что следующей огромной волной протестов, которых россияне вообще никогда раньше не видели, будут протесты людей, лишенных своей частной собственности – своего жилья, без какой-либо возможности оспорить эти преступные решения «собянинско-путинской ОПГ» в суде, согласно так называемой «программе расселения пятиэтажек».

Блогер пишет, что он изучил все подробности этой «программы» и пришел к выводу, что частной собственности в России пришел окончательный конец. «Это – афера века, обжитые районы, все в зелени, с прекрасной инфраструктурой, с привычным для многих социумом, будут уничтожаться – пойдут под снос, вместе с парками, даже мини-лесами, детскими площадками, другими объектами не только муниципальной инфраструктуры, но и объектами инфраструктуры общественной: с тем, что было построено энтузиастами-умельцами для пользования всеми жителями, за последние 50 лет. Обмен будет проводиться не деньги-на-деньги с точки зрения равнозначности рыночной стоимости квартир, а метры-на-метры, и – в большинстве случаев – с переселением в другие районы», – рассказывает блогер.

По его мнению, все это будет делаться не для возведения супер-мега крутого качественного жилья для тех же самых людей, жителей этого района, а для захвата земли «собянинско-путинской ОПГ», которая на этом просто озолотится. Слава Рабинович отмечает, что люди просто так не смиряться с произволом. Представьте себя на месте, если не миллиона, то 3-4 сотен тысяч человек в одной Москве, которые наотрез отказываются переезжать из-за неравнозначности навязанного переезда. Два отказа – и к вам приходит судебный пристав, вас выселять. По этому в Москве будут сотни тысяч человек протестующих, по этому делу, будут «живые цепи» вокруг домов, люди будут бросаться под гусеницы экскаваторов, двинутся на Красную, на Тверскую. «Не будем мешать ей ОПГ. Нам, наоборот, нужно большее число граблей по этой замечательной окружности, чтобы плотность граблей на один квадратный сантиметр их круга, по периметру, зашкалила, приобрела критический уровень. У этих чекистских дебилов лбов не хватит, когда эти грабли начнут делать свою работу. Так что вперёд и с песней», – подытожил Слава Рабинович.