Антикоррупционный протесты, которые прошли по всей России 26 марта, стали шоком для Кремля, считает политолог Лилия Шевцова. Об этом она написала в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

«Речь идет о системном недовольстве общенационального масштаба, которое не снять кадровыми решениями. Причем, как это ни парадоксально, налицо бунт «путинского поколения» даже не против Путина, а против путинской эпохи», — считает политолог.

Шевцова уверена, что «ликвидировав нормальные каналы выхода пара» власть проявила «беспечную самоуверенность».

Антикоррупционные акции показывают, уверена политолог, что восприятие Владимира Путина как гаранта мира и стабильности пошатнулось

«Словом, мартовская «улица», пока не имея конкретного политического содержания, уже вызывает сокрушительные политические последствия для выживания российского самодержавия», — пишет Шевцова.