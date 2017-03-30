Азербайджанская гражданка впервые возглавила представительство международного банка развития в другой стране, — сообщает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Айтен Рустамова (на фото — третья слева), с 2011 года работавшая в Бакинском офисе банка, стала представителем ЕБРР в Таджикистане. Она сменила на этом посту Ричарда Джонса, переведенного в центральный офис Европейского банка в Лондоне, — передает abc.az.

Нового руководителя руководству Таджикистана представил первый вице-президент ЕБРР Фил Беннет, посетивший Душанбе.

Напомним, первым региональным представителем международного финансового института из граждан Азербайджана стала Алия Азимова, поныне возглавляющая Бакинский офис Международной финансовой корпорации (МФК).