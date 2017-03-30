Ранее сообщалось, что в Петербурге сотрудниками уголовного розыска были задержаны шестеро уроженцев Азербайджана, которые работают таксистами в Центральном районе города. Как стало известно «Фонтанке», задержание иностранцев связано с ограблением одного из клиентов.

Преступление было совершено 18 февраля 2017 года. Петербуржец, перебрав со спиртным, решил воспользоваться таксомоторными услугами незнакомцев на «Фольксвагене». После этого они ударили пассажира по голове и отобрали у него iPhone 6s, смартфон Vertu и 15 тысяч рублей. Затем потерпевшего выбросили из машины на улице Жуковского.

Похищенные устройства злоумышленники передали своему 19-летнему родственнику, который сумел разблокировать один из гаджетов и через мобильный банк обналичить 150 тысяч рублей. Позже преступники списали со счетов мужчины еще 1 миллион 600 тысяч рублей.