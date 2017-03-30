Официальный курс маната по отношению к доллару на 31 марта 2017 года установлен на уровне 1,7244 маната, сообщает Центральный банк.
Мой мир
Вконтакте
Google+
Дата: 2017/03/30 17:30
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
229
Оперативники ведут поиски
Советник председателя Правления МБА: «По поручению Джахангира Гаджиева компании контролировал Дуньямин Халилов»
План мероприятий на 2017-2020 годы
Изделия будут предназначаться для лиц, ставших инвалидами при защите территориальной целостности и суверенитета страны
В Баку у себя дома повесился азербайджанский поэт и писатель Ризван Ахундов.
SOCAR в связи со штормовым предупреждением на Каспии проводит эвакуацию работников с ряда объектов
Сегодня продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника главного управления и начальников управлений упраздненного МНБ Субахира
Один жилой дом пришел в аварийное состояние
Азербайджан, не только стратегический партнер Израиля, но и пример межрелигиозной и межнациональной толерантности.