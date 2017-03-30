В Желтых Водах (Днепропетровская область) азербайджанец отсидит 10 лет за убийство брата любовницы.

Как рассказали порталу 056.ua в областной прокуратуре, трагедия случилась в квартире потерпевшего. Подсудимый вместе со своей сожительницей, ее братом и его сожительницей распивали алкоголь. Но после возникшей ссоры, обвиняемый ударил свою «любимую» деревянной табуреткой по голове, причинив последней легкое телесное повреждение.

Брат потерпевшей попытался остановить обидчика, но тот сразу же вынул из одежды кухонный нож и ударил его в грудную клетку.

Приговором Октябрьского районного суда Кривого Рога мужчину признан виновным и приговорили к 5 годам тюрьмы, но с решением суда областная прокуратура не согласилась и потребовала более сурового наказания.

Апелляционный суд Днепропетровской области поддержал позицию государственного обвинения и приговорил виновного к 10 годам тюрьмы.