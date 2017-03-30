Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг на встрече в Анкаре обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном возможные совместные шаги по борьбе с боевиками «Исламского государства» и другими террористическими организациями, сообщает «Анадолу».

Встреча продолжалась более двух часов, в ходе нее собеседники заявили о решимости в борьбе с терроризмом, в частности, в Сирии и Ираке.

Эрдоган и Тиллерсон также обсудили проблему передачи из США в Турцию оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена и пресечения деятельности в США движения «ФЕТО», которое он возглавляет.