Главк московской полиции недоволен работой полицейских во время митинга, прошедшего в столице 26 марта. Замначальника ГУ МВД по столице генерал-майор Вячеслав Козлов назвал своих подчинённых подкроватными героями и разношёрстной бандой. Главные претензии сводились к нежеланию полицейских обеспечивать общественный порядок во время митинга, передает Лайф.

— Так больше не будет, надо работать, как звери, мне надоело потеть за вас, — заявил генерал-майор Козлов на специальном совещании ГУ МВД по Москве после митинга.

Выяснилось, что окружные подразделения за редким исключением оказались не готовы, не экипированы, некоторые прибыли в усиление «даже без палок» (резиновые дубинки), а на местах массовых скоплений людей не спешили исполнять приказы и вместо задержания хулиганов «играли в телефоны». Полицейским также хватило времени и на то, чтобы семечки погрызть.

Анализ работы полиции, проведённый своими же проверяющими, показал, что в территориальных отделах не были готовы принять и оформить то количество задержанных, которые были доставлены с митинга, — многих попросту отпустили. А сотрудники полиции, получившие травмы на митинге от хулиганов, которые с кастетами нападали на полицейских, не стали обращаться к медикам и писать рапорты, потому что «розыск всё равно никого не найдёт».

Генерал-майор распорядился экипировать окружные подразделения, найти для них наколенники и налокотники.

— Всё у всех должно быть, провести проверки, строевые смотры, — сказал начальник полиции. — Научить всех «махать палками» и задерживать.

Ранее Вячеслав Козлов возглавлял управление охраны общественного порядка, поэтому результаты полицейских на митинге были восприняты им настолько болезненно.