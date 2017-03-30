Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал акции против коррупции, которые 26 марта прошли по всей стране. Он сравнил их с началом «арабской весны» и событиями на украинском Майдане, передает «Интерфакс».

«Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности, и позитивно всегда воспринимаю внимание со стороны людей к этим проблемам», — сказал Путин.

При этом он добавил, что считает неправильным использование политическими силами этого инструмента не для улучшения ситуации в стране, а «в своих корыстных интересах».



Президент России также обратил внимание, что подобные инструменты использовались в начале «арабской весны». «К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. Мы очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов госпереворота на Украине», — сказал он.

Путин назвал политизированными призывы западных стран освободить задержанных на несанкционированных антикоррупционных митингах. По его мнению, это давление на внутриполитическую жизнь страны. Он подчеркнул, что все задержанные должны нести наказание в соответствии с российским законодательством.