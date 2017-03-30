Россия в отношениях с другими государствами никогда не исходит из того, какое государство круче или сильнее.

Как передает Life.ru, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на международном арктическом форуме.

Отвечая на вопрос о том, как можно разрешить региональные конфликты, чтобы все были удовлетворены, глава государства отметил, что это невозможно. Он подчеркнул, что нужно искать компромиссы, как в случае с решением России и Норвегии разделить акваторию Баренцева моря.

— Мы не исходили никогда из того, кто круче или сильнее. Мы всегда исходили из принципов международного права, — сказал президент РФ