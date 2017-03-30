Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) в связи со штормовым предупреждением на Каспии проводит эвакуацию работников с ряда объектов.

Как отмечается в информации компании, эвакуация уже началась: «На объектах останутся только операторы. Поэтому нефте- и газодобыча не остановится».

Напомним, что как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, 31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный ветер.