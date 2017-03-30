Сегодня продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника главного управления и начальников управлений упраздненного МНБ Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мирватовой, высокопоставленных лиц этой структуры Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает АПА, после завершения процесса адвокат С.Гурбанова Азер Тагиев сделал заявление для журналистов.

По словам адвоката, на заседании в качестве потерпевших были заслушаны показания Аслана Джахангирова и Эльхана Гусейнова. А.Джахангиров отметил, что купил в Дубае золото на 95 тысяч манатов.

Для того, чтобы перевести через границу это золото он передал его Эльхану Гусейнову, а сам остался в Дубае.

Когда Э.Гусейнов приехал в Баку Физули Алиев и Натиг Алиев отвели его МНБ. Затем в Баку прибыл А.Джахангиров. его также отвели в МНБ и обвинили в контрабанде. Чтобы не возбуждать уголовное дело в МНБ с него взяли 50 тысяч манатов.

Э.Гусейнов дал схожие показания.

Затем на вопросы ответил А.Джахангиров. По его словам, он не знает С.Гурбанова.

Адвокаты отметили, что А.Джахангиров подал иск в отношении С.Гурбанова и других обвиняемых лиц.

Адвокаты спросили будет ли он настаивать на этом иске, на что получили положительный ответ.

Процесс продолжится во второй половине дня.