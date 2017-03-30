В США была арестована многолетний сотрудник Государственного департамента, которому было предъявлено обвинение в обмане о контактах с китайскими бизнесменами. Дипломат получала вознаграждения, а также подарки в обмен на внутреннюю информацию об экономической политике Соединенных Штатов Америки.

Шестидесятилетняя Кэндис Клэйборн работала в Госдепартаменте в течение 18 лет. Она служила в Китае, Судане, Ливии, Марокко и совсем недавно в Вашингтоне в департаменте по делам Кавказа.

Во время пребывания в Китае в 2007 году Клэйборн начал переговоры с двумя китайскими бизнесменами, в том числе с импортером из Шанхая, которые не указаны в документах. По заявлению федеральных властей, они собирают информацию для разведки Китая, сообщает ВВС.

«Клэйборн воспользовалась своим положением и доступом к конфиденциальным дипломатическим данным для личной выгоды», — говорится в заявлении Мэри Б. МакКорд, исполняющей обязанности помощника генерального прокурора по вопросам национальной безопасности.

Власти говорят, что Клэйборн получила несколько тысяч долларов наличными за предоставление данных. Остальное ей передали в качестве подарков через младшего члена ее семьи. В частности, внук дипломата получил возможность бесплатного проживания и обучения в Шанхае.