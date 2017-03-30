Умер советский и американский физик Алексей Абрикосов. Об этом рассказал бывший министр образования Дмитрий Ливанов. Абрикосову было 88 лет.

О дате похорон и прощания с Абрикосовым пока ничего не сообщается.

Алексей Абрикосов родился в 1928 году в Москве, он выпускник физфака МГУ, где учился под руководством нобелевского лауреата Льва Ландау. Затем Абрикосов работал в Институте физических проблем и Институте теоретической физики.

После распада СССР Абрикосов эмигрировал в США, он получил американское гражданство в 1999 году.

В 2003 году Абрикосов вместе с Виталием Гинзбургом и Энтони Леггеттом получил Нобелевскую премию по физике за работы по теории сверхпроводимости и сверхтекучести.