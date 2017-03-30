Азербайджан, не только стратегический партнер Израиля, но и пример межрелигиозной и межнациональной толерантности. Об этом сказал министр обороны Израиля, бывший глава МИД этой страны, Авигдор Либерман, в своей поздравительной речи, по поводу 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.

Как передает Тренд, по словам Либермана, дружественные отношения между Азербайджаном и Израилем становятся все более прочными и нерушимыми, что, несомненно, идет на пользу обеим государствам.

Либерман отметил, что сотрудничество между странами основано на взаимных интересах.

«Очень радует тот факт, что мне лично, довелось быть у истоков построения отношений наших стран. Я горжусь тем, что мне представилась возможность способствовать их позитивному развитию и укреплению. В ходе моих неоднократных визитов в Азербайджан, я чувствовал себя, как дома. Я встречался с рядом официальных лиц, и, в первую очередь, с президентом страны Ильхамом Алиевым, что позволило нам существенно укрепить сотрудничество в таких сферах, как высокие технологии, сельское хозяйство, энергетика и многое другое», — сказал Либерман.

По словам экс главы МИД, проживающая в Азербайджане еврейская община всегда ощущала себя в безопасном и дружеском окружении.

«Эта община играла, и продолжает играть роль прочного моста между двумя странами, также как, и выходцы из Азербайджан, проживающие в Израиле» — сказал Либерман.

Политик выразил надежду в том, что динамика двусторонних отношений продолжит усиливаться. В том числе, благодаря усилий Международной Ассоциации Азербайджан – Израиль (АЗИЗ), играющей очень важную роль в налаживании поддержании отношений между двумя странами.

Либерман отметил, что 25 лет отношений, это только начало пути, он также выразил надежду в том, что две страны будут тесно и благотворно сотрудничать еще многие годы. Либерман пожелал Азербайджану и Израилю, мира, благополучия и процветания.