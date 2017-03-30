Премьер-министр России Дмитрий Медведев после опоздания главы Минсельхоза Александра Ткачева на заседание правительства посоветовал ему «ставить будильник в разные места», передает «Интерфакс».

Дмитрий Медведев посоветовал Александру Ткачеву «ставить себе будильник в разные места». pic.twitter.com/uBycVHzWsR — Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) 30 марта 2017 г.

«Кто не участвует в Арктическом форуме – большой арктический привет! Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали. Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места», — сказал Медведев.

29 марта российский премьер вместе президентом России Владимиром Путиным побывали на Земле Франца-Иосифа, где проверили, как «идет генеральная уборка Арктики». После этого они посетили Арктический форум в Архангельске.