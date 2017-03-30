Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили дважды попал в неловкую ситуацию на конгрессе Европейской народной партии, проходящем на Мальте, сообщает украинское издание «Обозреватель».

На фотографиях с мероприятия, которые политик опубликовал в Facebook, видно, что Саакашвили занял чужое место в зале: на столе, за которым он сидит, стоит табличка с именем лидера голландской партии «Христианско-демократический призыв» Сибранда ван Хаерсмы Бума.

Видимо, экс-губернатор хотел сесть поближе к президенту Украины Петру Порошенко, которого посадили перед представителем Нидерландов. Организаторы не стали рассаживать гостей по местам и просто поменяли табличку.

Кроме того, источники «Обозревателя» сообщили, что Саакашвили зарегистрировался на мероприятии как делегат грузинской партии «Единое национальное движение». Этим поступком возмутился лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.