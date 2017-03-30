«Называемый Национальным советом кружок не обладает даже социальной базой и электоратом. Это забытая людьми организация. Она не смогла оправдать себя и получить поддержку ни будучи организацией, ни в последующий период. Поэтому, проводимый ими митинг не сможет получить поддержку общества».

Об этом Report сказал заместитель исполнительного секретаря правящей Партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что большинство представленных в Национальном совете партий покинули структуру, остались 1-2 организации, в результате чего Совет превратился в бессмысленное объединение: «Большинство собравшихся в Национальном совете – люди, действующие под диктовку различных стран. Потому, что им оказывается материальная поддержка. Они прибегают ко многим шагам, начиная с того, что получают средства, представив документ под видом «политзаключенных», и, вплоть до поддержки всех сил, придерживающихся анти-азербайджанской позиции. Все это происходит на глазах у общества. Естественно, люди не поддержат их. Так как их цель и интересы ясны. На фоне происходящих в Армении событий, наблюдающихся в этой стране случаев нарушения общественно-политической стабильности, антидемократической предвыборной среды, подкупов избирателей, давлений в отношении кандидатов, арестов, смертельных угроз, они пытаются дестабилизировать обстановку в Азербайджане.

Они хотят показать, что якобы и в Азербайджане наблюдается сложная ситуация. Передав своим подручным 5-10 манатов, армянское лобби поручает провести митинг. Они пытаются показать Западу и армянскому обществу, что, якобы, посмотрите, с кем вы хотите построить экономическое сотрудничество, решив нагорно-карабахскую проблему. Якобы, в самом Азербайджане на сегодняшний день существуют серьезные проблемы, и оппозиция проводит митинг. Основная цель проведения митинга такова».

Официальный представитель ПЕА отметил, что какого-либо социального заказа для проведения митинга нет: «Кто дал им социальный заказ? Они не имеют никакой связи с обществом. Виртуальное пространство не означает общество. Если кто-то за границей переписывается с ними от имени «Гасана», «Гусейна», это не означает представитель общества. Они не могут находиться среди общества, так как не воспринимаются. Народ не предоставил им мандат, чтобы они говорили от чьего-либо имени. Они не могут говорить от своего имени… К примеру, Партия народного фронта Азербайджана раскололась на 3-4 части, заместители председателя желают быть представленными в руководстве. В целом, в данной организации не осталось никого, кроме 5-6 родственников Али Керимли. Поэтому, он примкнул к Национальному совету и якобы ведет борьбу. Говорят, митинг заказной. Да, это заказ армянского лобби. То есть, общество не делало никакого заказа. Его заказали недолюбливающие Азербайджан проармянские силы. А они выполняют заказ. На данный момент азербайджанское общество занято развитием ненефтяного сектора – хлопководства, сельского хозяйства, открытием новых рабочих мест, работами по благоустройству. Азербайджанское правительство и общество осуществляют эту работу под руководством президента Ильхама Алиева. Вам известно, что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева дала поручения по поводу привлечения беженцев и вынужденных переселенцев к работе, улучшения их условий жизни и обеспечения новым жильем. Правительство занято этими вопросами. Общество не заказывает митинг с участием выкрикивающих что-то 150 человек».

Отметим, что на 9 апреля Национальный совет назначил митинг.