Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в начале апреля в Санкт-Петербурге, заявил в четверг журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает Интерфакс.

«3 апреля в Санкт-Петербурге состоится встреча двух президентов», — сказал Ушаков.

Ранее посол РФ в Минске Александр Суриков сообщил, что встреча президентов Белоруссии и России пройдет 3 апреля.

«Встреча, как и сказал вчера Владимир Ильич Семашко (вице-премьер Белоруссии), пройдет 3 апреля в Санкт-Петербурге», — сказал Суриков на пресс-конференции в Минске. По словам посла, ожидается, что переговоры пройдут и в узком, и в расширенном составе.