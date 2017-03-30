В период высоких доходов в банках была избыточная доходность, сказал председатель Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что в тот период имело место безответственное кредитование.

«Для предотвращения этого, мы посчитали целесообразным учитывать при выдаче кредитов соотношение ежемесячных выплат к доходам. Кредиты нельзя так просто списать, поскольку в банках остаются вклады. Сегодня на рассмотрении в судах находятся 700 тыс. дел. Из них 40%, то есть 280 тыс. дел касаются банковско-клиентских отношений. Депутаты заявили, что в рамках закона процесс затягивается на 3 года 4 месяца. Я вкладчик банка, а банк утверждает, что не может вернуть мой вклад, поскольку клиенты не погашают кредиты. Я не виню суды. Часть дел в судах — объективная. Некоторые люди, субъекты предпринимательства испытывают трудности в погашении кредита. Но есть и субъективные случаи. Все это должно решаться в юридической плоскости».