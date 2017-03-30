Министерство внутренних дел прокомментировало сообщения на российском новостном портале «Life.ru» о якобы имевшем место разрушении надгробий советских солдат, похороненных на кладбище в Баку, и краже металлических ограждений.

Руководитель пресс-службы МВД, полковник Эхсан Захидов, отвечая на запрос АПА, отметил, что вызывает сожаление, тот факт, что такой серьезный новостной портал, как «Life.ru» в спешке опубликовал сообщение, не проверив его и без проведения соответствующего исследования: «Несмотря на это, я с гордостью хочу сообщить, что сегодня в Азербайджане представители всех конфессий проживают в мире и согласии, как одна семья. Как в столице, так и в регионах нашей страны охраняются многочисленные памятники и материально-культурное наследие различных конфессий, своевременно проводятся работы по их ремонту и реставрации. То есть, в Азербайджане достигнуты большие успехи в решении национальных и религиозных вопросов, и это подтверждается всеми. Что касается жалобы жителя Баку по имени Дмитрий, то я разобрался с этим вопросом. Стало известно, что упомянутое кладбище находится в Сабунчинском районе Баку в поселке Забрат. Это не воинское кладбище советских солдат, как было отмечено в новости, а общественное кладбище.

Родители Сингина Дмитрия Геннадиевича похоронены там же. Не может идти и речи о массовом разрушении захоронений. Всего лишь украдены ограждения двух могил, такие случаи встречаются и на других кладбищах, в том числе мусульманских. Несмотря на это, случай кражи металлических ограждений двух могил зарегистрирован Сабунчинским РУП, ведется соответствующее расследование, принимаются меры. Гражданин Дмитрий Сингин также проинформирован об этом.

В конце хотелось бы отметить, что ворующим метал преступникам все равно, христианское это кладбище, или мусульманское. А главное, такие люди рано или поздно выявляются правоохранительными органами и привлекаются к ответственности.

Напомним, на российском новостном портале Life.ru распространена информация о том, что в Баку якобы разрушаются захоронения советских солдат, неизвестными воруются металлические ограждения могил. Даже как пример, было приведено сообщение, о том, что захоронение советского солдата, который приходился дедом жителю Баку по имени Дмитрий, подверглось вандализму.