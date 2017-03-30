Со вчерашнего дня в социальной сети Фейсбук муссируется тема поцелуя подростков в бакинском метро. Так, журналист Хагани Сафароглу на своей страничке разместил пост, повествующий о том, как он был возмущен поведением молодой пары, которая (о, ужас!) имела наглость миловаться в вагоне метро. Как, собственно, миловалась? По словам журналиста, девушка гладила парня по щеке, а он касался ее волос. При этом девушка – какой кошмар – сидела, закинув ногу на ногу.

По словам Х. Сафароглу, его свирепый взгляд не дал результатов, и поэтому он пнул парочку по ногам, и призвал к «приличному» поведению.

— В вагоне вместе сидели мои дети, которым не следует видеть такое неприличие, — возмущался в своем статусе журналист. – Я пнул их ногой, закричал, обозвал «ишаками» и призвал их к приличному поведению.

Дальше – больше. Когда поезд подъехал к станции метро «28 мая», скорчившийся от «гнева праведного» Х. Сафароглу потребовал, чтобы парочка покинула вагон. Молодые люди вышли (не ехать же в одном вагоне с таким неадекватом). А журналист, придя домой и засев за компьютер, первым делом сразу же накатал гневный статус на Фейсбуке, в котором описал себя, как «спасителя нравственности», а молодую парочку – как позорных выходцев Содома и Гоморры. Но вот на что не рассчитывал Х. Сафароглу, так это на то, что статус этот будет встречен не только поддержкой единомышленников, но и шквалом возмущения, направленным против него самого. Так сказать, менталитет столкнулся с прогрессом, реакция поперла против реакции.

Как видите, тема для полемики весьма обширная. Мы не станем заострять особого внимания на Х. Сафароглу, а поговорим лучше о том, что наша динамичная интеграция в Европу проходит исключительно через рифму. А именно: наши дети, чью психику так рьяно пытался спасти от «зрелища злостного разврата» Х. Сафароглу, ежедневно слышат мат на улицах, видят, как режут баранов (нередко прямо напротив школы), в условиях открытого доступа в Интернет спокойно смотрят порно-ролики и играют в жестокие игры – со стрельбой и кровью. И, самое интересное, все знают об этом. Но никто ничего не предпринимает.

А стоит только кому-то обняться, поцеловаться – сразу же начинается крик, срывающийся в визг, дескать, не по-нашему это! Давайте клеймить любовь! Давайте предадим анафеме этих развратников! В Азербайджане размножаются только посредством отпачковывания, и никак иначе. Достаточно вспомнить фотографию целующейся парочки на «Торговой» и реакцию части нашего больного «традициями» общества, которая последовала незамедлительно. А вот гей-клуб, работающий в самом центре города, не видит никто. Интересно, ходил ли Х. Сафароглу на разборки в это злачное место, геев пинать? Уверена, что нет.

Интересно, что статус Х. Сафароглу моментально подхватили СМИ, сделав из него новость, была опубликована реакция дирекции метрополитена, мнение психолога, и так далее. Мы же своей заметкой просто хотим показать – насколько страшно жить в обществе, в котором до сих пор бичуется любовь. Пусть на здоровье целуется молодежь, пусть любят друг друга, но при этом пусть они будут хорошими, достойными гражданами своей страны, а не циничными мракобесами и не липовыми «патриотами», которые – чуть что – сразу же прячутся под диван, на котором только что рьяно строчили гневные статусы.

И напоследок отметим, что большей части нашего общества необходима серьезная терапия – любовью. Настоящей любовью, а не навязанными родителями родственными отношениями, заканчивающимися в ЗАГСе. Люди, лишенные любви, обречены на 100 лет одиночества, а одиночество, по словам Габриэля Гарсия Маркеса, приводит к отрастанию хвоста. И если тенденция массового роста хвостов уже началась, то мы не сильно удивимся.

Яна Мадатова