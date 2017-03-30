Президента Армении Сержа Саргсяна в последнее время охраняют в усиленном режиме.

Как передает газета «Жоховурд», Серж Саргсян совершает визиты в Нагорный Карабах и дальние области Армении на вертолете, который сопровождают еще два боевых вертолета.

«Это, пожалуй, неслучайно, учитывая случай обезвреживания вооруженной группы в Норк-Мараше, когда были обнаружены также гранатомет для поражения целей в воздухе и разработанные планы. Кроме того, совсем недавно Служба национальной безопасности Армении арестовала Самвела Бабаяна (бывшего главу карабахских сепаратистов — прим. ред.), подозреваемого в незаконном ввозе составных частей ПЗРК «Игла»», — отмечает газета.

В ответ на вопрос, чем обусловлены перелеты Сержа Саргсяна в сопровождении боевых вертолетов, начальник Службы государственной охраны Грачья Арутюнян заявил корреспонденту издания, что это всего лишь стандартное мероприятие, которое вовсе не связано с арестом Самвела Бабаяна. «Не знаю, кто видел два вертолета, но мы исходя из безопасности президента, и вообще охраняемых лиц, осуществляем стандартные, так сказать, протокольные мероприятия», — сказал он.