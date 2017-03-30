Группа компаний Black Star, принадлежащая музыканту Тимати, создаст в Москве футбольный клуб. Об этом сообщил соучредитель компании Павел Курьянов, передает ТАСС.
«Без лишних надежд и напыщенности у нас есть желание дать рынку западный подход к этому бизнесу. Нам важна капитализация и интересный футбол, а не „распил” государственных денег или „откаты” от высоких зарплат игроков», — сказал Курьянов. По его словам, задача клуба — выступить в чемпионате России через 3-5 лет.
На начальном этапе в проект вложат 10 млн рублей. Название команды пока неизвестно.