«Без лишних надежд и напыщенности у нас есть желание дать рынку западный подход к этому бизнесу. Нам важна капитализация и интересный футбол, а не „распил” государственных денег или „откаты” от высоких зарплат игроков», — сказал Курьянов. По его словам, задача клуба — выступить в чемпионате России через 3-5 лет.

На начальном этапе в проект вложат 10 млн рублей. Название команды пока неизвестно.

Российский футбольный союз одобряет проект Black Star. «Я рад, что такие перспективные и добившиеся успеха в бизнесе компании как Black Star интересуются футболом», — сказал вице-президент союза Сергей Анохин. Он добавил, что проект предполагает привлечение в новую команду выпускников московских спортивных школ, и в будущем такой клуб сможет выйти на высокий уровень.