Скончался заслуженный врач Азербайджана.

Заместитель по медико-санитарной службе начальника Управления эксплуатации воздушных гаваней ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) Шёвкетханум Атамалиева скончалась в возрасте 92 лет, сообщает Репорт.

Отметим, что Ш. Атамалиева родилась в 1925 году в городе Баку. В 1948 году окончила Азербайджанский государственный медицинский институт и по направлению отправлена в Ордубад. В 1953 году вернулась в Баку и начала работать в области авиационной медицинской службы. 64 года своей жизни она посвятила медико-санитарной службе авиации. В 2008 году в 70-ую годовщину гражданской авиации Ш. Атамалиева была удостоена президентской стипендии и награждена юбилейной медалью за важные заслуги в развитии гражданской авиации. Несколько раз получала почетные грамоты и награды ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», Конфедерации профсоюзов Азербайджана и Республиканского комитета Профсоюзов работников авиации.

У Ш. Атамалиевой двое детей, двое внуков и трое правнуков.