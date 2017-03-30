Отношения Азербайджана с США носят стратегический характер в ряде областей, заявил посол Азербайджана в США Элин Сулейманов в интервью американскому изданию Algemeiner.

«У нас крепкие отношения с США. Они носят стратегический характер в ряде областей, таких как борьба с терроризмом и вопросы обороны. Около 40% военных грузов, поступающих в и отправляемых из Афганистана, летят через Азербайджан», — заявил Э. Сулейманов (цитат по Репорт).

По его словам, за последние несколько лет отношения продолжают оставаться хорошими, однако они несколько устарели, так как американская сторона выстраивала менее прагматичные и нереалистичные подходы к региону Южного Кавказа.

«Мы надеемся, что новая администрация будет выстраивать свои позиции на хорошей основе и будет развивать их в дальнейшем», — отметил дипломат.

Говоря об администрации президента США Дональда Трампа, посол выразил надежду, что она будет реалистичной, прагматичной и будет ценить своих союзников, выстраивая отношения с ними. «Это также важно с точки зрения, что независимость и роль Азербайджана, как мусульманской страны, являющейся союзником США, понятна и признана», — подчеркнул азербайджанский посол.

По его словам, в новую администрацию пока не назначены все чиновники. «Таким образом, это не обязательно создает проблему, но создает некий градус неопределенности», — подчеркнул Э. Сулейманов.

Он отметил, что его «американские коллеги и друзья» проходят важный этап перехода и им необходимо дать время для формулирования новой политики.

Азербайджанский посол выразил надежду, что контакты с новой администрацией будут позитивными.