Главным претендентом на победу в «Евровидении 2017» является итальянский певец Франческо Габбани с песней Occidentali’s Karma. Это следует из котировок британской букмекерской конторы William Hill, передает Гордон.

На победу итальянца принимают ставки с коэффициентом 2,37. На втором месте, согласно коэффициентам ставок, шведский исполнитель Робин Бенгтссон с песней I Can’t Go On (коэффициент – 7,5).

Третье место за представителем Болгарии Кристианом Костовым, который исполнит песню Beautiful Mess (коэффициент – 8).

На четвертом, пятом и шестом местах расположились, соответственно, Бельгия, Португалия и Австралия.

На восьмое место имеют равные шансы Азербайджан и Россия (коэффициент – 21).

На украинскую группу O.Torvald с песней Time принимают ставки c коэффициентом 67, что позволяет претендовать лишь на 26-е место.

«Евровидение 2017» состоится в Киеве на территории Международного выставочного центра.

Всего в финале «Евровидения» выступят участники от 26 стран: по 10 – из каждого полуфинала, представители «большой пятерки» (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна – хозяйка конкурса (Украина).

Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

Украина получила право на проведение «Евровидения» после победы Джамалы с песней «1944» на конкурсе 2016 года.