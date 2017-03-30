Арабские страны предложили стабилизацию отношений в обмен на освобождение Израилем территорий, захваченных в 1967 году. На этих территориях Лига арабских государств предлагает создать независимое государство Палестина, передает агентство Deutsche Welle.

Предложение содержится в заключительной декларации саммита арабских стран, состоявшегося 29 марта в Аммане, куда съехались лидеры 21 государства. Они также призвали все страны мира не переносить свои посольства в Восточный Иерусалим, который палестинцы хотели бы сделать своей столицей.

Таким образом арабские лидеры фактически снова предложили Израилю мирный план на основе «решение двух государств для двух народов», выдвинутый еще в 2002 году.

Израильский министр по делам разведки Исраэль Кац отреагировал на заявление арабского мира обещанием, что палестинское вопрос не будет игнорироваться. В то же время он призвал арабских лидеров беспокоиться больше о «стратегических региональных испытаниях», в частности о войнах в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии.

Кац отметил, что совместное преодоление этих проблем с одновременным улучшением условий палестинцев может «заложить основы» для прогресса.

Напомним, ранее Израиль проигнорировал резолюцию ООН по поселенческой деятельности.