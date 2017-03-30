В Баку молодой человек, которого хотели задержать полицейские, нанес себе раны лезвием.

Вчера утром в подземном переходе станции метро «Кероглу» произошел инцидент, передает musavat.com.

Сотрудники полиции хотели задержать двух молодых людей 20-25 лет, подозреваемых в употреблении наркотиков. Один из них подчинился полицейским, но другой оказал сопротивление. По словам очевидцев, молодой человек достал спрятанное под языком лезвие и порезал себе руки. Истекая кровью, он потребовал у полицейских освободить своего друга.

Сотрудники полиции удалось отговорить парня от самоубийства.