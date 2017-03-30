Жевательная резинка, призывающая к опасным действиям, обнаружена в десяти магазинах Приморья. Под упаковкой черного цвета покупателей ждали задания сомнительного содержания, которые призывали делать селфи в опасных условиях или вовсе совершить суицид.

Как передают Известия, об этом утром 30 марта заявили в пресс-службе администрации региона.

Впервые на подозрительную жевательную резинку пожаловались сами жители. Краевой департамент лицензирования и торговли направил обращения в адрес более 2,5 тыс. предприятий розничной торговли с рекомендацией немедленно приостановить продажу товара.

За две недели сотрудники Роспотребнадзора, Роскомнадзора и МВД успели проверить более 150 торговых точек. Из них в десяти магазинах и палатках не последовали рекомендациям департамента и продолжили продажу сомнительного продукта. Как отмечается в сообщении, также жевательную резинку «Five. Правда или действие» изымают из продажи в Сахалинской и Оренбургской областях.

Глава Роспотребнадзора России Анна Попова назвала «безобразием» продажу такой жвачки детям.

Ранее депутат Законодательного Собрания Пензенской области Дмитрий Лаврентьев предложил запретить в России деятельность компании Wrigley, которая производит данную жевательную резинку. В компании пояснили, что после жалоб потребителей начали изымать из продажи продукцию, на сегодняшний день в продаже остались незначительные партии этого товара.