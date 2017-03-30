В Баку совершено страшное убийство.

Как передает Тренд, происшествие было зарегистрировано 29 марта около 23:00 в поселке Биляджары. На почве конфликта Джалилов Исраил Исмаил оглу (1990 г.р.) перерезал горло своей бывшей супруге Джалиловой Айсель Улдуз гызы (1995 г.р.). А.Джалилова скончалась от потери крови.

Сообщается, что супруги развелись два месяца назад. Мужчина пришел в дом родителей Айсель, чтобы помириться с бывшей супругой. Они являются близкими родственниками, и семья женщины дала согласие на примирение. Однако, около 23:00 на мобильный телефон Айсель поступил звонок. Исраил спросил у нее кто это, но Айсель не дала ему ясного ответа. Мужчина завлек ее в ванную комнату и перерезал горло взятым с кухни ножом. Хотя во время происшествия отец и брат женщины были дома, но они не были в курсе происходящего.

После убийства бывшей жены Джалидов явился с повинной в 6-е отделение полиции Бинагадинского РУП.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.