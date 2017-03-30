Британского певца Джорджа Майкла, умершего три месяца назад, в среду похоронили в Лондоне, сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на семью покойного.

«Мы можем подтвердить, что похороны певца Джорджа Майкла состоялись сегодня. На небольшой частной церемонии собрались его родные и близкие, чтобы попрощаться со своим возлюбленным сыном, братом и другом», — говорится в заявлении.

«Семья Джорджа Майкла хотела бы поблагодарить его поклонников по всему миру за многочисленные послания со словами любви и поддержки. Мы просим с уважением отнестись к частной жизни его родных, которые хотели бы избежать любого участия СМИ».

Джордж Майкл скончался 25 декабря 2016 года в графстве Оксфордшир на 54 году жизни.