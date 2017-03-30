Предприниматель из Астары Чингиз Гаджиев привез из Японии 10 тысяч саженцев мандаринов.

Как передает Azərtac, предприниматель привез японский сорт мандаринов Miyagawa (Миягава), который отличается от местного сорта своей урожайностью. Одно дерево дает за 3-5 лет 300-350 кг урожая, тогда как местные сорта мандаринов дают всего 150 кг.

Агроном Рафиг Агаев отметил, что эти деревья способны адаптироваться к местному климату. В Иране этот сорт успешно прижился.

Привезенные саженцы были проданы занимающимся цитрусоводством фермерам из Астаринского, Масаллинского и Лянкяранского районов.