Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 30 марта установлен на уровне 1.7238 маната, а евро — 1.8536 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 30 марта установлен на уровне 1.7238 маната, а евро — 1.8536 маната.
Дата: 2017/03/30 9:28
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
337
Министерство внутренних дел прокомментировало сообщения на российском новостном портале «Life.ru» о якобы имевшем место разрушении надгробий советских
В период высоких доходов в банках была избыточная доходность, сказал председатель Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат
Со вчерашнего дня в социальной сети Фейсбук муссируется тема поцелуя подростков в бакинском метро
Речь может идти о хищении многомиллионного валютного кредита у Международного банка Азербайджана.
31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, в основном без осадков.
Азербайджанская сторона не будет покрывать транспортные расходы стран, участвующих в IV Играх исламской солидарности.
Отношения Азербайджана с США носят стратегический характер в ряде областей, заявил посол Азербайджана в США Элин Сулейманов в
О чем в реальности свидетельствуют заявления Ричарда Хогланда?
В Баку молодой человек, которого хотели задержать полицейские, нанес себе раны лезвием.