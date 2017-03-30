Израиль объявил о сокращении взносов в бюджет ООН на два миллиона долларов в знак протеста против новых резолюций с критикой политики еврейского государства.

Как передает РИА Новости, основанием для решения, о котором сообщили представители премьер-министра и МИД, стали документы, недавно принятые Советом ООН по правам человека.

«Израиль вычитает два миллиона долларов из взносов в ООН после того, как СПЧ ООН принял антиизраильские резолюции», — написал в Twitter пресс-секретарь главы правительства Офир Гендельман.

Сэкономленные средства пойдут, по его словам, на помощь «дружественным развивающимся странам».

Ежегодный взнос Израиля в бюджет ООН составляет порядка 11 миллионов долларов.

В понедельник в ходе 34-й сессии Совета ООН по правам человека состоялось обсуждение ситуации на палестинских территориях, оккупированных с 1967 года. В представленном докладе спецпосланника по ситуации с правами человека на палестинских территориях Майкла Линка говорится о том, что «нелегальное заселение (палестинских территорий — ред.) опасно продвинулось с начала года».

По его словам, принятие Израилем закона, который легализует конфискацию палестинских территорий, принадлежащих частным лицам, «еще дальше отодвигает Израиль от соответствия международному законодательству».