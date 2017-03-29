Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил окончание операции «Щит Евфрата» на севере Сирии, заявив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.

Как передает АПА, об этом он сказала в интервью телеканалу NTV.

«Мы очистили от террористов 2015 квадратных километров, там разместилась Свободная сирийская армия, туда вернулись беженцы, жизнь налаживается. Операция «Щит Евфрата» закончена. Впоследствии, если нам что-то будет угрожать, может быть проведена новая операция, и она будет иметь другое название», — заявил Йылдырым.

Читайте также: Анкара констатирует завершение операции «Щит Евфрата»